Ульянов: санкции Запада не имеют практического смысла

Он призвал ЕС прекратить «эти детские игры» Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что вводимые Западом на протяжении нескольких веков санкционные ограничения против России не имеют практического смысла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии