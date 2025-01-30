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Петербургский дневник

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Ульянов: санкции Запада не имеют практического смысла

Ульянов: санкции Запада не имеют практического смысла

Он призвал ЕС прекратить «эти детские игры» Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что вводимые Западом на протяжении нескольких веков санкционные ограничения против России не имеют практического смысла.

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