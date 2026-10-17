Каждое утро перед зеркалом разворачивается одна и та же драма: сначала левый глаз получается идеальным, потом правый требует трех попыток, а в финале оба приходится стирать и начинать заново.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВС Европа под давлен...
- ВС Героя Русской вес...
- ИК Удивительная Молд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым