NVIDIA выпустила Smooth Motion, ИИ-модель для генерации кадров на основе драйвера для графических процессоров RTX 50Сегодняшнее обновление приложения NVIDIA и драйвера GeForce Game Ready содержит много важных вещей, таких как выпуск DLSS 4 Multi Frame Generation для 75 игр и приложений, новая функция Override и многое другое.