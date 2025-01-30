NVIDIA выпустила Smooth Motion, ИИ-модель для генерации кадров на основе драйвера для графических процессоров RTX 50Сегодняшнее обновление приложения NVIDIA и драйвера GeForce Game Ready содержит много важных вещей, таких как выпуск DLSS 4 Multi Frame Generation для 75 игр и приложений, новая функция Override и многое другое.
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