ХАМАС начал масштабную наземную операцию против Израиля

Палестинские группировки в секторе Газа осуществили в субботу нападение на юг Израиля, направив боевиков через границу и выпустив тысячи ракет по стране, в то время как правящая группировка боевиков ХАМАС объявила о новой операции.
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