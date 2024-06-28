Калининградские транспортные полицейские и представители Общественного совета организовали встречу со студентами в рамках акции «Каникулы с Общественным советом»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» представители общественности и калининградские транспортные полицейские встретились со студентами выпускных групп, обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность» в Калининградском колледже управления.
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