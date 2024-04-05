Уничтожить Россию руками Макрона: План США развалит и НАТО

Коллаж ЦарьградаВчера 1,7K прочитали Исполнилось 75 лет со дня создания НАТО. Министры иностранных дел альянса на юбилейной встрече в Брюсселе обсуждали военную помощь Киеву на 100 млрд евро в течение пяти лет.