Губернатор ХМАО Комарова обвинила рыбаков в исчезновении муксуна

На встрече с жителями Сургута губернатор Ханты-Мансийского автономного округа объявила Обь самой чистой рекой, сообщила о варварском вылове рыбы у себя в регионе и обвинила рыбаков в исчезновении муксуна.
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