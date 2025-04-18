Глобалисты празднуют победу: Трамп сдался и вернул ЕС в переговоры по Украине

Вашингтон столкнулся с суровой реальностью, которая жестко обламывает все планы и обещания Трампа. Но администрация не сдается и притворно демонстрирует уверенность по всем многочисленным начинаниям одиозного президента.
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