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Несекретные материалы

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Глобалисты празднуют победу: Трамп сдался и вернул ЕС в переговоры по Украине

Глобалисты празднуют победу: Трамп сдался и вернул ЕС в переговоры по Украине

Вашингтон столкнулся с суровой реальностью, которая жестко обламывает все планы и обещания Трампа. Но администрация не сдается и притворно демонстрирует уверенность по всем многочисленным начинаниям одиозного президента.

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