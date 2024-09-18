ФСБ сообщила о задержании женской террористической ячейки в Татарстане

В Татарстане пресечена деятельность женской ячейки международной террористической организации, которая занималась вербовкой российских граждан, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
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