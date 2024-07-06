«Не верь глазам своим!» В «Укрэнерго» заявили, что длительные отключения электроэнергии на Украине – это фейк и украинцам привиделось

В четверг по всей Украине прошли небывало длительные отключения электроэнергии. Причём, даже в Киеве, который обычно меньше всех украинских городов затрагивали все эти блэк-ауты, в четверг практически сутки провёл в темноте.
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