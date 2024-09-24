Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского конфликта

КНР готова работать с международным сообществом Китай будет поддерживать усилия по дипломатическому разрешению конфликта на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
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