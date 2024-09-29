Ким Е Чжон призвала Зеленского «уйти ради глобального мира и стабильности»

Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи, призвала президента Украины Владимира Зеленского «уйти ради глобального мира и стабильности».
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