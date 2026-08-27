Первые заморозки ожидаются в Омской области уже в ближайшие дни. По данным МЧС, с 29 августа по 3 сентября по ночам столбик термометра будет опускаться до 0…-5°.
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Первые заморозки ожидаются в Омской области уже в ближайшие дни. По данным МЧС, с 29 августа по 3 сентября по ночам столбик термометра будет опускаться до 0…-5°.
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