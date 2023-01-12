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Сенатор Пушков назвал «пощечиной» алжирцам отказ Макрона извиняться за период, когда африканская страна была колонией Франции

Сенатор Пушков назвал «пощечиной» алжирцам отказ Макрона извиняться за период, когда африканская страна была колонией Франции

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «пощечиной» алжирцам отказ президента Эммануэля Макрона извиняться за период, когда африканская страна была колонией Франции.

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