С 20 по 28 июля в Москве пройдет фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.
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