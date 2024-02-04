Уехавший в США директор Киркорова сделал неожиданное заявление о России

Недавний отъезд певца Филиппа Киркорова в США вызвал бурное обсуждение среди его поклонников. Напомним, что после бойкота, объявленного артисту на российских федеральных каналах после «голого» пати у Анастасии Ивлеевой, Киркоров не появлялся в России.
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