Уехавший в США директор Киркорова сделал неожиданное заявление о России

Недавний отъезд певца Филиппа Киркорова в США вызвал бурное обсуждение среди его поклонников. Напомним, что после бойкота, объявленного артисту на российских федеральных каналах после «голого» пати у Анастасии Ивлеевой, Киркоров не появлялся в России.