❗️⚡️Мариуполь! В работу по перехвату дронов ВСУ подключился войсковой ЗРК "Тор-М2" с новейшими ЗУР 9М338К.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Мариуполь! В работу по перехвату дронов ВСУ подключился войсковой ЗРК "Тор-М2" с новейшими ЗУР 9М338К.