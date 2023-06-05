Водоросли во Флориде, беспорядки в Сенегале: сводка событий в России и мире на сегодня, 5 июня 2023 года Владислав ВислПредложение Министерство обороны о воинском учете, перемещение жителей Шебекино, беспорядки в Сенегале, жертвы катастрофы в Индии и водоросли во Флориде — о том, что произошло в России и мире за прошедшие 24 часа, читайте в материале pronedra.