В Севастополе улучшают свойства переработанного пластика

В СевГУ разрабатывают технологии улучшения свойств переработанного пластика. Как сообщили РИА «Новый День» в вузе, тема переработки практически не разлагающихся пластиковых отходов – одна из самых обсуждаемых в мире, но даже в наиболее развитых странах доля вторичных полимеров – не более 40%.
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