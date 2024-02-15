В Севастополе улучшают свойства переработанного пластика

В СевГУ разрабатывают технологии улучшения свойств переработанного пластика. Как сообщили РИА «Новый День» в вузе, тема переработки практически не разлагающихся пластиковых отходов – одна из самых обсуждаемых в мире, но даже в наиболее развитых странах доля вторичных полимеров – не более 40%.