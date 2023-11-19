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Станислав Садальский

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ВЧЕРА -после ареста напарника сбежал из России. Кто бы сомневался!?

ВЧЕРА -после ареста напарника сбежал из России. Кто бы сомневался!?

Федор Щербаков, никогда не работавший в кинопроизводстве, является сыном высокопоставленной сотрудницы Центробанка, а еще его называют приятелем Дмитрия Пескова,ещё он был  старшим редактором-дирекции информационных программ Первого канала, директором «Ленфильма», назначенный Росимуществом – единственным акционером,  ВЧЕРА -после ареста напарника сбежал из России.

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