ВЧЕРА -после ареста напарника сбежал из России. Кто бы сомневался!?

Федор Щербаков, никогда не работавший в кинопроизводстве, является сыном высокопоставленной сотрудницы Центробанка, а еще его называют приятелем Дмитрия Пескова,ещё он был старшим редактором-дирекции информационных программ Первого канала, директором «Ленфильма», назначенный Росимуществом – единственным акционером, ВЧЕРА -после ареста напарника сбежал из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии