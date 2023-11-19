ВЧЕРА -после ареста напарника сбежал из России. Кто бы сомневался!?

Федор Щербаков, никогда не работавший в кинопроизводстве, является сыном высокопоставленной сотрудницы Центробанка, а еще его называют приятелем Дмитрия Пескова,ещё он был старшим редактором-дирекции информационных программ Первого канала, директором «Ленфильма», назначенный Росимуществом – единственным акционером, ВЧЕРА -после ареста напарника сбежал из России.