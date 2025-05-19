Россия получает рейтинг "BBB+g": новый этап финансового разворота на Восток

Китайское агентство присвоило России рейтинг "BBB+g", подтверждая финансовый разворот на Восток. Это открывает новые возможности для инвесторов из Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона, улучшая позиции России в международной финансовой среде.
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