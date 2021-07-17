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Немцев возмутила позиция Байдена по «Северному потоку-2»

Немцев возмутила позиция Байдена по «Северному потоку-2»

По мнению немцев, «Северный поток-2» не сделает Германию зависимой от России Статья немецкого журнала Der Spiegel об итогах встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель вызвала активный отклик читателей в комментариях.

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