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“Огонь единства” зажгли на вершине Отпан тау в Мангистау

“Огонь единства” зажгли на вершине Отпан тау в Мангистау

В Мангистау масштабно отмечается праздник Амал, являющийся предвестником весны. Традиционно праздничное мероприятие было организовано на территории историко – культурного комплекса «Адай ата – Отпан тау», передает inAktau.

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