Мозг мухи заставили играть в Balatro — и он начал выигрывать

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Мозг плодовой мушки оцифровали и заставили играть в карточную игру Balatro. Звучит как абсурдный эксперимент, но виртуальное насекомое якобы уже научилось собирать комбинации и даже выигрывать партии.