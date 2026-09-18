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Мозг мухи заставили играть в Balatro — и он начал выигрывать

Мозг плодовой мушки оцифровали и заставили играть в карточную игру Balatro. Звучит как абсурдный эксперимент, но виртуальное насекомое якобы уже научилось собирать комбинации и даже выигрывать партии.

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