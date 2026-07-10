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Имеет ли право инспектор ДПС проверять ваш мобильный телефон? Ответ юриста

Имеет ли право инспектор ДПС проверять ваш мобильный телефон? Ответ юриста

Остановка для проверки документов — дело привычное. Но что делать, если инспектор выходит за рамки регламента и просит передать ему разблокированный смартфон?Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Остановка для проверки документов — дело привычное.

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