Politico: ВСУ будет чрезвычайно сложно использовать F-16 из-за ПВО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с рядом проблем при использовании западных истребителей F-16, которые союзники хотят поставить Украине, работа российских систем ПВО, а также отсутствие надлежащей инфраструктуры для истребителей сделают "чрезвычайно сложной" эксплуатацию F-16.