Politico: ВСУ будет чрезвычайно сложно использовать F-16 из-за ПВО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с рядом проблем при использовании западных истребителей F-16, которые союзники хотят поставить Украине, работа российских систем ПВО, а также отсутствие надлежащей инфраструктуры для истребителей сделают "чрезвычайно сложной" эксплуатацию F-16.
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