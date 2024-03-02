Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    )) -Пранкеры Вован и ...
  • Sergiy Che
    Работайте братья!! Россия вас не забудет!Пророссийские под...
  • Наталья
    Ну да,,, психически нормален... просто дурак..Даня Милохин об о...

Politico: ВСУ будет чрезвычайно сложно использовать F-16 из-за ПВО РФ

Politico: ВСУ будет чрезвычайно сложно использовать F-16 из-за ПВО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с рядом проблем при использовании западных истребителей F-16, которые союзники хотят поставить Украине, работа российских систем ПВО, а также отсутствие надлежащей инфраструктуры для истребителей сделают "чрезвычайно сложной" эксплуатацию F-16.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх