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Гололедица на улицах Петербурга стала причиной падения как минимум 12 человек за

Гололедица на улицах Петербурга стала причиной падения как минимум 12 человек за последние два дня. Все они обратились к врачам за медпомощью.

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