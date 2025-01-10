Гололедица на улицах Петербурга стала причиной падения как минимум 12 человек за последние два дня. Все они обратились к врачам за медпомощью.
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Гололедица на улицах Петербурга стала причиной падения как минимум 12 человек за последние два дня. Все они обратились к врачам за медпомощью.