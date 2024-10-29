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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек Международной ассоциации дружбы: «Если геополитическая ситуация не поменяется, то Игры дружбы могут состояться в другой стране БРИКС»

Всемирные игры дружбы должны были пройти в Москве и Екатеринбурге в сентября 2024 года, но были перенесены на год.

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