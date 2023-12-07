Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

@ Lt.j.g. Monika Hess/U.S. Navy Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом.
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