В Сочи школьник бросился в горную реку и спас упавшего в нее мальчика

В Сочи школьник бросился в горную реку и спас упавшего в нее мальчикаВ Сочи ученик школы № 82 в поселке Дагомыс свалился в реку с парапета набережной, когда хотел развлечь одноклассников и пробежаться по ограждению набережной.
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