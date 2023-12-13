Бочкарев: связку МСД и трассы М-2 «Крым» достроят до конца следующего года

Десятый участок южного направления Московского скоростного диаметра, включающий в себя эстакаду-съезд на федеральную трассу М-2 «Крым», планируется достроить до конца следующего года сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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