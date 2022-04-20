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«График можно из уважения к мэру показывать?»: строительство станции метро «Спортивная» идет с опозданием

«График можно из уважения к мэру показывать?»: строительство станции метро «Спортивная» идет с опозданием

Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске идет с отставанием. Пока что во всеуслышание подрядчик и мэр города признают проволочку в несколько дней, но заказчик уже предвкушает замечания Ростехнадзора и задержку еще на полтора месяца.

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