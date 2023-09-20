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Захарова предположила, что отстраненного трансгендерного пресс-секретаря ВСУ назначат главным гинекологом Украины

Захарова предположила, что отстраненного трансгендерного пресс-секретаря ВСУ назначат главным гинекологом Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 20 сентября, заявила, что отстраненного от должности пресс-секретаря украинской армии американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло могут назначить главным акушером-гинекологом Украины.

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