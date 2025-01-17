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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича о переходе в «ПСЖ»: «Мечтал играть за одну из величайших команд мира. Проект убедил меня. Энрике – один из лучших тренеров мира»

– Хвича, какие мысли после перехода в «ПСЖ»? – Для меня большая честь носить футболку «ПСЖ». Мечтал играть за одну из величайших команд мира.

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