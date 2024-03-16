На выборах Президента России в Ивановской области организовано международное наблюдение

<p> Ход голосования на выборах Президента РФ оценивают международные наблюдатели. По приглашению Центральной избирательной комиссии России в Ивановской области работает представитель международного наблюдательного сообщества Ненад Станкович из Сербии.
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