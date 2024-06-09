О медиаресурсе и свергателях режЫма

Наблюдаем некоторую тревогу в связи с проникновением хохлов и сочувствующих им в отечественное медиапространство, с понтом дела, мол, они добрых русских людей плохому научат и рано или поздно на майдан против власти вытащат.
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