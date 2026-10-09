Аналитик Юшков: нефть может подорожать до $200 только при шоке на рынке

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что нефть может подорожать до $200 за баррель только при серьёзном шоке на рынке.
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