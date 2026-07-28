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На Ямале завершился сбор идей для проекта «Уютный Ямал»

На Ямале завершился сбор идей для проекта «Уютный Ямал»

На Ямале завершили сбор идей для развития городов и поселков в рамках проекта «Уютный Ямал». В августе на Ямале стартует экспертная оценка инициатив, предложенных жителями для реализации в 2027 году, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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