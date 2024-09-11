БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мы в аду»: житель Газы рассказал о своей жизни.

«Мы в аду»: житель Газы рассказал о своей жизни.

Недавно журналисты World Socialist Web Site поговорили с жителем Дейр Аль-Балаха в Секторе Газа об условиях, в которых оказались его родные и сотни тысяч других людей из-за 9-месячной израильской геноцидной войны.

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