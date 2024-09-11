«Мы в аду»: житель Газы рассказал о своей жизни.

Недавно журналисты World Socialist Web Site поговорили с жителем Дейр Аль-Балаха в Секторе Газа об условиях, в которых оказались его родные и сотни тысяч других людей из-за 9-месячной израильской геноцидной войны.
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