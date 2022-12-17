Audi анонсировала новый «сферический» концепт

В 2021 году немецкий автопроизводитель дал старт череде премьер футуристичных концепт-каров семейства sphere, в которую вошли электрический родстер skysphere, роскошное купе grandsphere и необычный по меркам Audi премиальный минивэн urbansphere.
В 2021 году немецкий автопроизводитель дал старт череде премьер футуристичных концепт-каров семейства sphere, в которую вошли электрический родстер skysphere, роскошное купе grandsphere и необычный по меркам Audi премиальный минивэн urbansphere.
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