Лихачев: обстрелы Энергодара ВСУ остаются ежедневными

Алексей Лихачев, глава "Росатома", сообщает о критической ситуации в Энергодаре около ЗАЭС. Ежедневные обстрелы и атаки дронов со стороны ВСУ угрожают гражданской инфраструктуре и объектам ЖКХ, создавая высокую напряженность в регионе.