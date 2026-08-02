Лихачев: обстрелы Энергодара ВСУ остаются ежедневными

Алексей Лихачев, глава "Росатома", сообщает о критической ситуации в Энергодаре около ЗАЭС. Ежедневные обстрелы и атаки дронов со стороны ВСУ угрожают гражданской инфраструктуре и объектам ЖКХ, создавая высокую напряженность в регионе.
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