«Просроченная №2»: Запад не признает поражение Санду на президентских выборах – молдавский журналист

После совместного заявления США, Канады и Великобритании о недопустимости «зловредного российского вмешательства» в президентские выборы и референдум о евроинтеграции в Молдове, как и о полной и безоговорочной поддержке действующей президентки Майи Санду и ее плебисцита, становится очевидно, что англосаксы не признают возможную победу ни одного из соперников Санду на выборах и не согласятся с возможным провалом референдума о присоединении к ЕС.