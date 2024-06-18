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«Просроченная №2»: Запад не признает поражение Санду на президентских выборах – молдавский журналист

«Просроченная №2»: Запад не признает поражение Санду на президентских выборах – молдавский журналист

После совместного заявления США, Канады и Великобритании о недопустимости «зловредного российского вмешательства» в президентские выборы и референдум о евроинтеграции в Молдове, как и о полной и безоговорочной поддержке действующей президентки Майи Санду и ее плебисцита, становится очевидно, что англосаксы не признают возможную победу ни одного из соперников Санду на выборах и не согласятся с возможным провалом референдума о присоединении к ЕС.

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