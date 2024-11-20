Сотрудники полиции из Псковской области потушили загоревшийся автомобиль недалеко от автозаправочной станции

Вечером на улице Труда города Пскова экипаж ОСР ДПС УМВД России по Псковской области в составе инспектора лейтенанта полиции Аркадия Федорова и стажера по должности инспектора Даниила Кротова возвращался в Управление Госавтоинспекции по Псковской области после несения службы.