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Кольцевое солнечное затмение совпало с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября 2023 года: что можно и нельзя делать в уникальные сутки небесных сил

Кольцевое солнечное затмение совпало с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября 2023 года: что можно и нельзя делать в уникальные сутки небесных сил

Кольцевое солнечное затмение совпало с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября 2023 года: что можно и нельзя делать в уникальные сутки небесных сил Елена ГалицкаяПокров — один из самых древних и почитаемых праздников в православной традиции.

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