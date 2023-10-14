Кольцевое солнечное затмение совпало с Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября 2023 года: что можно и нельзя делать в уникальные сутки небесных сил Елена ГалицкаяПокров — один из самых древних и почитаемых праздников в православной традиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии