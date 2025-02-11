"Начнётся настоящая истерика": Диаспоры сделают всё, чтобы сорвать работу нового реестра, - Россия взялась за дело

В Василий Бред какой-то, у каждого лоббиста есть Имя-Фамилия-Отчество, а также должность и известен его домашний адрес. Осталось только выяснить, чем занимаются лица которые должны это пресекать?

Boris Borisov А лица которые должны это пресекать живут с этими лоббистами в одном подъезде , дружат семьями , их дети переженились между собой , ездят на курорты вместе , ходят в одну баню !