Царьград Коллаж Царьграда Диаспоры сделают всё, чтобы сорвать работу нового реестра, который может мигом испортить жизнь выявленным нелегалам.
"Начнётся настоящая истерика": Диаспоры сделают всё, чтобы сорвать работу нового реестра, - Россия взялась за дело
Комментарии
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В
Василий
Бред какой-то, у каждого лоббиста есть Имя-Фамилия-Отчество, а также должность и известен его домашний адрес. Осталось только выяснить, чем занимаются лица которые должны это пресекать?
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10 час.
Boris Borisov
А лица которые должны это пресекать живут с этими лоббистами в одном подъезде , дружат семьями , их дети переженились между собой , ездят на курорты вместе , ходят в одну баню !
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9 час.
Владислав Владислав
Надо выгнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) наглых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавкаазья и никогдап одобных им в Россию не пускать!!
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4 час.
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