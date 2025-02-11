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"Начнётся настоящая истерика": Диаспоры сделают всё, чтобы сорвать работу нового реестра, - Россия взялась за дело

"Начнётся настоящая истерика": Диаспоры сделают всё, чтобы сорвать работу нового реестра, - Россия взялась за дело

Царьград Коллаж Царьграда Диаспоры сделают всё, чтобы сорвать работу нового реестра, который может мигом испортить жизнь выявленным нелегалам.

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Комментарии
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В
Василий
Бред какой-то, у каждого лоббиста есть Имя-Фамилия-Отчество, а также должность и известен его домашний адрес. Осталось только выяснить, чем занимаются лица которые должны это пресекать?
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10 час.
Boris Borisov
А лица которые должны это пресекать живут с этими лоббистами в одном подъезде , дружат семьями , их дети переженились между собой , ездят на курорты вместе  , ходят в одну баню !
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9 час.
Владислав Владислав
Надо выгнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) наглых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавкаазья и никогдап одобных им в Россию не пускать!!
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4 час.
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