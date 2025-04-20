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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куртуа о голе Вальверде: «У Феде необычный, но очень крутой удар. Кажется, что мяч летит мимо, а потом вдруг закручивается – думаешь: как ты вообще так бьешь? Мы много лет ему говорим: «Бей, бей!»

Удар уругвайца принес «Реалу» победу а матче 33-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (1:0).  «У Феде очень необычный, но очень крутой удар.

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