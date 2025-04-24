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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл набрал 30+6+6 в игре с «Майами» и помог «Кливленду» повести 2-0 в серии

На счету защитника 30 очков, 6 подборов и 6 передач при 10 точных из 21 броска с игры и 7 из 10 трехочковых.

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