Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тоннами тротила для снарядов ВСУ

В греческом городе Лаврио в Восточной Аттике представители Рабочего центра заблокировали грузовики, в которых без всяких мер безопасности везли на завод оборонной промышленности EAS 350 тонн тротила, сообщил информационный сайт Компартии Греции 902.
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