Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за передачу СБУ данных о ПВО

ТАСС/Алексей Коновалов Жителя Керчи приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену и передачу Украине данных о местах дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в Telegram-канале прокуратуры Крыма.
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