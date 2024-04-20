Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Он ничего не знает о том, что на самом деле происходит в стране":

"Он ничего не знает о том, что на самом деле происходит в стране":

Интересная жизнь с Vera Star Сатановский жестко высказался о Путине Ещё буквально несколько месяцев назад политолога Евгения Сатановского часто можно было увидеть на экранах телевизоров, и услышать в радиоэфирах.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
Нормально! Потому что на местах много долбо... дятлов, которым нужно все разжевать и в ротик положить! А Вас лично не пойму - то мало интересуются в правительстве ситуацией на местах, то -&quot; ...чего он дает указание на оборонных заводах...&quot;...
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1 час.
Евгений Мангуш
Я не слышал, что он там про Израиль говорил, но он всегда говорит по делу, в т.ч. и сейчас. А сейчас особенно по делу.
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45 мин.
US
Uri Strukow
А какое отношение министр Обороны имеет к предприятиям, входящим в Госкорпорации, которые в свою очередь подчиняются Минпромторгу, руководителем которого является министр Мантуров? Для большего бардака я Вам еще подкину. До этого по ряду этих предприятий шарил руководитель Роснано Чубайс. И хорошенько обнюхав наши новейшие разработки свалил в израИль. У нас кругом эффективные менеджеры, а так же сынки и кумовья. Еле-еле получив диплом за бабки уже сидят в начальственных креслах. А министр Обороны вопросы должен решать с министром промышленности и торговли, и руководителями госкорпораций, но никак не размахивая шашкой в заводских цехах. Его дело формировать заказ от МО для промышленности и решать вопросы с финансированием и сроками.
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44 мин.

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